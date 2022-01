Calvo declaró en la Felcc y asegura que se defendieron los derechos de los bolivianos

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, acudió la mañana de este martes hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para declarar por la denuncia sentada en su contra por los supuestos delitos de discriminación, racismo y del ultraje a los símbolos patrios.

A su salida de la Felcc y ante una cantidad de personas que lo respaldaban, el líder cívico negó que se cometió ambos delitos e indicó que fue denunciado sólo por no permitir que se vulneren los derechos de los bolivianos.

"En ningún momento he atentado contra los símbolos patrios, en ningún momento he hecho declaraciones racistas. Ahora, que lamentablemente ellos quieran tergiversar y hacerlas racistas o cambiar palabras, es otra cosa. Si uno escucha todos los audios y todas las conferencias completas se va a dar cuenta a lo que siempre me he referido", afirmó Calvo a tiempo de recalcar que existe una persecución política contra los líderes cruceños.

Señaló que este viernes 14 de enero se presentará nuevamente ante la Felcc para declarar por otro caso.

Rómulo Calvo fue criticado por llamar "trapo" a la wiphala y referirse como "malagradecidos y cuervos" quienes participaron del wiphalazo en Santa Cruz.

En su momento, la casa moral de los cruceños aclaró que las declaraciones de Calvo fueron sacadas de contexto para ponerlo en su contra.