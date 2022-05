Camacho denuncia campaña política del Gobierno con la reversión de tierras

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció una campaña política por parte del Gobierno central que amenazó de revertir las tierras a los productores en caso de que no garanticen la provisión de alimentos para la población y que no cumplan la función económica y social.

Indicó que esta advertencia de la administración de Luis Arce Catacora no es una política de Estado, sino una campaña política para con el tráfico de tierras de aquellos "beneficiados" que vuelven a sus lugares de orígenes para luego negociarlas.

"Es un tema que venimos denunciando hace mucho tiempo, hay un tráfico de tierras que terminan en grandes productores que no están incentivando a la gente al trabajo. No es quitarle al agropecuario, es quitarle a quien no produce la tierra como demanda la norma, ellos son los famosos interculturales e indígenas del occidente", acusó Camacho la noche del miércoles.

Desde el Comité Pro Santa Cruz señalan que la escasez de trigo y maíz es global debido a dos países en conflicto (Rusia y Ucrania), sumado a las heladas en zonas productivas.

Fernando Larach, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, calificó de "falacia" el anuncio de reversión de tierras y como una búsqueda de pretextos absurdos para ejecutar políticas en contra Santa Cruz.

"Si queremos que haya más maíz, trigo y producción debemos mejorar la calidad de nuestras semillas y eso se debe a dos formas. O ampliamos la frontera agrícola o importando semillas con biotecnología", aseguró Larach.