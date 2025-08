Camacho denuncia guerra sucia contra Samuel y ratifica su apoyo incondicional

El gobernador cruceño y líder político Luis Fernando Camacho, denunció este lunes una nueva campaña de desinformación en redes sociales, tras la difusión de un “audio falso” que, según indicó, pretende serle atribuido en el marco de una estrategia de guerra sucia contra el candidato presidencial Samuel Doria Medina.

“Por redes sociales está circulando un audio falso que intentan endosarme. Mi apoyo a Samuel Doria Medina en estas elecciones es total y de frente, porque es el único candidato capaz de sacar al país de la dura crisis en la que se encuentra”, afirmó Camacho a través de una publicación en sus redes oficiales.

El gobernador, actualmente detenido preventivamente, apuntó directamente a una alianza política rival como responsable de estas acciones. Según Camacho, esa misma alianza anteriormente pedía que no se lo libere “para no perder en Santa Cruz”, y ahora estaría promoviendo ataques para perjudicar tanto a su figura como a la familia del candidato de Alianza Unidad.

“Condenamos la guerra sucia de la alianza política que primero pedía que no me liberen para no perder en Santa Cruz, y ahora que están perdiendo tratan de golpearme y de golpear a la familia de Samuel Doria Medina con esta guerra sucia”, escribió.

Camacho advirtió que la lucha política en estas elecciones no se limita al enfrentamiento contra el oficialismo, sino también contra actores que replican las mismas prácticas que los Masistas. “Claramente la lucha no solo es contra los Masistas, sino también contra quienes utilizan sus mismas prácticas y sus mismos métodos”, concluyó.

