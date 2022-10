Camacho dice no temer a amenazas y que “reunión es para sacar una fecha distinta al 2023”

Cotoca, Santa Cruz

La noche de este jueves el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó que no participará de la cumbre por el Censo que fue convocada por el Gobierno Nacional. A decir de la autoridad, la reunión estará llena de militantes del MAS que buscarán definir la fecha del proceso censal fuera de 2023.

“La reunión de mañana no es más que una reunión llena de masistas, para sacar una fecha distinta a 2023 y decir que ‘Bolivia decidió’, esa es la realidad, no nos podemos prestar a este juego porque todos estos días ustedes se sacrificaron en las calles, pidiendo censo y no es político ni de dos o tres personas”, dijo el gobernadora durante su intervención en el cabildo que se desarrolló en la localidad de Cotoca.