Cámaras de seguridad captaron al feminicida en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Luego de la denuncia de una menor de 17 años que fue contactada por el feminicida y psicópata sexual Richard Choque en Cochabamba, hoy se revelaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran que el acusado estuvo en la ciudad a mediados de enero.

En los videos, fechados el domingo 16 de enero, por la tarde, se ve a Choque entrando al domicilio que la joven alquila en Cochabamba, luego subir las gradas e ingresar a la habitación de la víctima, no sin antes fijarse en la presencia de las cámaras de seguridad. Dentro del cuarto, le extorsionó, robó sus pertenencias y hasta le amenazó de muerte.

La adolescente contó que se encontró con Choque para ver la opción de un trabajo, que consistía en la entrega de paquetes, pero después le hizo creer que era policía, le acusó de estar en posesión de droga, le amenazó y le quitó su celular, documentación y 5.000 bolivianos.

"Primeramente nos contactamos mediante redes sociales, con un Facebook falso (de una mujer). Varias veces me escribió, me envió solicitudes, no le hice caso hasta que me ofreció trabajo. Entonces le respondí y me explicó que tenía que llevar dos cajitas, me dijo:' hazme un favor, con mi hijita no puedo'", relató.