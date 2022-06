Camilo revela que Evaluna se comió la placenta de su bebé en cápsulas

Cargando...

El cantante Camilo reveló durante una entrevista que su amada Evaluna se comió la placenta de su bebé Índigo, esto con el fin de "absorber más nutrientes", claro que esto no ha sido probado científicamente.

"A mi esposa se la encapsularon y se la comió", reveló el cantante. Ya se sabía que su pareja había dado a luz en su propia casa, ayudada por una llamada doula, mujeres que asisten a este tipo de partos sin respaldo sanitario.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula (partera), que es la que preparó todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", explicó Camilo, que dijo que ellos no habían hecho nada y que las cápsulas las preparó la propia doula.

"El parto fue largo, pero fue precioso, enamorado de mi esposa y devoto a ella antes, pero después el nivel de respeto y admiración...", decía enternecido el artista.

No obstante, cabe destacar que un estudio de la American Journal of Obstetrics and Gynecology reveló que comerse la placenta no tiene ningún beneficio observable, en contra de lo que suelen publicitar quienes ofrecen servicios para la ingesta de la misma, que prometen que ayuda con la depresión post-parto, que tiene hierro, que da energía, que ayuda a la lactancia o que mejora la piel.