Captó al raptor de su hija y la Policía no tomó el caso porque el acusado llevaba barbijo

La Paz, Bolivia

Un padre denunció el secuestro por varias horas de su hija de 9 años de edad en la zona Caluyo de El Alto. En las cámaras de vigilancia se observa como un sujeto intercepta a la niña y la toma de la mano para llevarla con rumbo desconocido.

El progenitor de la menor al notar su ausencia, empezó a buscarla y, a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona, en las cuales se ve como como fue captada por el individuo.

Según el relato de la niña el sujeto la llevó por varias calles llegando a una tienda de la zona Santiago II, lugar donde logró escapar y pedir ayuda.

“Mi hija se encuentra mal y atemorizada por el tremendo susto que tuvo y tiene miedo salir a las calles”, narró el padre. Asimismo, indicó que la menor salió a comprar a la tienda y es ahí donde su raptor se acerca a mi hija y le pregunta la dirección de un colegio y es ahí donde le agarra de la mano y se la lleva con rumbo desconocido, acotó.

Finalmente, el papá de la niña indicó que al momento de realizar la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), los uniformados no la recibieron, argumentando que no tenían datos del secuestrador y que como estaba con barbijo, no se podía identificar al sujeto.

