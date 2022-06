Casi linchan a un ladrón en el Mercado Campesino de Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Casi linchan a un ladrón en el Mercado Campesino este viernes por la mañana. El hombre fue acusado de robar la radio de un vehículo.

Luego de sorprender al sujeto robando una radio, comerciantes lo amarraron a un poste, lo golpearon y lo dejaron bastante ensangrentado.

"Deschapó la puerta del auto y sacó la radio. Una vez que lo estaba deschapando, se puso a correr, yo estaba con mi bebé y casi me hace caer. Mi marido se le puso delante y empecé a gritar que sacó algo del auto. Luego lo agarraron. Le pateé en su cara porque se lo sacó la radio y los deschapó la puerta. Quiero que nos responda la chapa porque la radio ya la hemos recuperado. Esto no puede seguir así, que coloquen cámaras o alarmas", detalló la afectada.

Los comerciantes dijeron que no es la primera vez que el sujeto roba en la zona y "ya está acostumbrado". Así, cansados por los constantes hurtos, intentaron hacer justicia por mano propia.

La policía logró rescatar al acusado y lo trasladó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Por su parte, el ladrón, que dijo que nació en Santa Cruz, confesó su crimen, pero negó que haya robado en anteriores ocasiones.

"Me pilló la señora en acción de que yo le quería robar, eso fue. Estaba queriendo sacar un accesorio del vehículo, nada más. Me acusan de cosas que yo ni hice, no he robado esos 14 mil, 17 mil, diferentes personas me acusan. Como si yo fuera el único maleante de aquí, hay varios, no soy el único", afirmó.