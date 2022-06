Casi linchan a un sujeto que se hizo pasar por policía para secuestrar a una joven

Cochabamba, Bolivia

La tarde de este miércoles, vecinos de Huayllani, en Sacaba, detuvieron a un sujeto que se hacia pasar policía e intentó secuestrar a una joven del lugar.

La desesperación se apoderó de los familiares de la víctima al ver que el hombre tenía un cuchillo entre sus pertenencias. Además, tenía una chamarra de la Esbapol y otros accesorios con logos de la Felcv.

Fue la madre quien evitó lo peor, pues interceptó al sujeto en el momento en el que, con engaños, se llevaba a la joven, supuestamente a oficinas de la Felcv. La señora inició una conservación con el supuesto policía, que no portaba ninguna identificación oficial y se estaba contradiciendo.

" A mi hija se estaba llevando ese hombre. Más bien llegué justo y le pregunté dónde le estaba llevando y respondió que era de la Policía, estaba con uniforme de Esbapol, que estaba patrullando y le iba a derivar a mi hija a la Defensoría. Entonces le dije que yo más iba a ir y respondió que él ya no iba a ir porque debía seguir patrullando", contó la madre de la joven, a quien el sujeto le había argumentado que la menor no podía caminar sola a esas horas, pero eran las 6 de la tarde.

Empezaron a sospechar y llamaron a su familiares, que lo detuvieron. Luego alertaron a la Policía.

"Ya no confié porque en la conversación que tuvimos se contradecía. Me di cuenta que no era de la Policía, le pedí su identificación y dijo que justo no trajo", agregó.