Se hicieron pasar por militares, entregaron un cheque falso y se llevaron Bs 17 mil en productos

Cochabamba, Bolivia

Un grupo de delincuentes, que se hicieron pasar por militares, robaron 17 mil bolivianos en productos a una fábrica de fideos en el municipio de Colcapirhua. Les entregaron un cheque falso y no volvieron a contactarse. Luego, descubrieron que era un cheque robado.

Los estafadores aseguraron que iban a comprar fideo para todo un regimiento. Sin embargo, cuando los dueños de la empresa procesadora de fideos fueron a cobrar el cheque por Bs 17.425, les dijeron que la firma no estaba habilitada y no pudieron recoger el dinero.

Esta nueva modalidad de "cuento del tío" incluyó a varios cómplices y varios días de trabajo.

La víctima relató que, inicialmente, dos hombres llegaron a su empresa para hacer una cotización de sus productos para, supuestamente, un regimiento militar. Los sujetos vestían prendas militares, pero las que son de uso deportivo, y no se quitaron la mascarilla en ningún momento.

Al día siguiente, otra persona se presentó con una supuesta autorización aprobada para adquirir los paquetes de fideos. Luego, llevaron un camión para recoger la mercadería.

Al momento de pagar, les dijeron que iban a hacer un depósito bancario. Entonces, mediante la app de su banco, vieron que el depósito si figuraba en su extracto.

Horas después, personal del banco les llamó para informarles que el cobro fue rechazado porque la firma no estaba registrada.

"El problema fue que no nos percatamos que el depósito fue mediante cheque. Vimos que en nuestra cuenta estaba abonado el importe. Entonces, ya no desconfiamos y se dio el ok. Al día siguiente, nos llamaron del banco y dijeron que el cheque fue rechazado", agregó.