Caso Arquitecto: A casi a un año los restos de Ariel continúan en el IDIF

Cochabamba, Bolivia

Este sábado 23 de octubre se cumplirá un año de la muerte del Arquitecto Ariel Rodríguez Orellana, y hasta el día de hoy la Fiscalía no emitió el certificado de defunción.

Los restos del joven arquitecto continúan en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la familia pide agilizar el trámite, porque siguen pagando créditos bancarios, como si estuviera vivo.

El 19 de marzo los restos óseos fueron encontrados en la zona de Chacacollo después de 147 días de búsqueda, desde el 23 de octubre de 2020. Los familiares no han recibido resultados genéticos ni sus restos para velarlo, despedirlo y darle sepultura.

“Ya va ser un año con este sábado, queremos que descanse en paz. Lo encontraron en marzo y desde esa fecha no nos dan una respuesta. Indican que en Bolivia no hay la tecnología suficiente por eso esperan resultados de Argentina, pero hasta ahora nada”, manifestó Mayumi.

Al no existir los resultados de ADN y el certificado de defunción, la entidad financiera continúa realizando el cobro mensual a los progenitores de la víctima.

“Ya se tienen las pruebas suficientes de que Edwin terminó con la vida de Ariel, de la forma más cruel (…) Nos comunicaremos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para agilizar los procedimientos”, indicó la senadora Lucy Escobar.

Ariel desapareció desde el 23 de octubre, no volvió a su casa, dejó a su pareja en estado de gestión. Fue cruelmente asesinado por Edwin C.B., ex cuñado del arquitecto, y Lucio A.M., que lo descuartizaron e incineraron.

El cruel asesinato se dio por una “venganza”, debido a que Ariel se opuso a la relación de su hermana con Edwin (quien tiene antecedentes por intentar matar a su ex pareja), el joven arquitecto sabía que su ex cuñado estuvo en prisión.

Ese fue el error de Ariel, tratar de proteger a su hermana, fue asesinado en una urbanización camino a Sacaba.