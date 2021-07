Caso Arquitecto: familiares piden al IDIF la entrega de sus restos

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El arquitecto Ariel Rodríguez Orellana desapareció el pasado 23 de octubre de 2020, sus restos recién fueron encontrados este 19 de marzo en la zona de Chacacollo, luego de más de cuatro meses de intensa búsqueda.

Sin embargo los restos aún no pueden ser devueltos a la familia, quienes buscan darle una cristiana sepultura en el Municipio de Arani, su tierra natal. “Hasta ahora no me entregaron sus restos”, indicó la madre.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se llevó los restos para realizar las pericias correspondientes, de acuerdo a los peritos este proceso tomaría su tiempo debido a que Ariel fue encontrado totalmente calcinado.

Pero este no es el único problema que atraviesa la familia, Ariel tiene una deuda bancaria que adquirió por la compra de su camioneta, que ahora es pagada por su madre a la entidad financiera.

Ariel desapareció luego salir a realizar la venta de un motorizado, fue descuartizado y quemado por su ex cuñado Edwin C.B y Lucio A.M., quienes le quitaron la vida porque la víctima no permitió su relación entre Edwin y su hermana, a quien consideraba violento.

Tras su muerte dejó en la orfandad a un hijo, que nació en marzo de este 2021. Sus restos fueron encontrados en el Municipio de Sacaba (Chacacollo) y a la fecha son cinco las personas imputadas por su muerte y desaparición.