Caso Fondioc: condenan a 5 años de prisión a Elvira Parra

Santa Cruz, Bolivia

La exdirectora ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) Elvira Parra, está recluida siete años por el desfalco millonario en la institución, padece de diabetes y afronta 180 procesos penales.

Durante la jornada de miércoles 7 de julio fue sentenciada a cinco años de cárcel en el penal cruceño de Palmasola, dentro de un proceso del caso Fondioc por un proyecto de producción de ganado en el departamento de Santa Cruz.

El abogado de Parra, Vladimir Gonzales, informó a Gigavisión que el fallo, dictado por el juez Juan Coronado, del Tribunal Noveno de Sentencia Anticorrupción de Santa Cruz, fue apelado.

Recordemos que Parra fue fundadora del Fondioc y primera directora ejecutiva de la institución, durante su periodo, aprobó 300 proyectos productivos para los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Luego de la intervención de 2015, cuando detectaron un desfalco de Bs. 71 millones, la exautoridad, junto a Marco Antonio Aramayo, fueron denunciados y encarcelados.

El jurista afirmó que el juzgado no demostró los delitos penales por los que fue abierto este proceso y que su defendida fue pasible a una sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de deberes, resaltó que no fue condenada por delitos de malversación o desvíos de dinero proveniente del exFondioc. Añadió que Parra no buscó el cargo y que luego de volver de un receso se enteró que fue designada directora.

Marco Antonio Aramayo exdirector ejecutivo, falleció cuando cumplía detención preventiva, también afrontaba un centenar de procesos judiciales.