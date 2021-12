Caso Lorena Paredes: “Si las autoridades de justicia me hubieran hecho caso, mi hija estaría viva”

Cochabamba, Bolivia

El Colectivo “Mujeres de Fuego” realizó una protesta protestaron en puertas del juzgado exigiendo justicia por el feminicidio de Lorena Paredes, a más de un año de su fallecimiento, el caso ocurrido el 4 febrero del 2020.

“Es un ejemplo de cómo un caso de feminicidio puede burocratizarse, hasta el día de hoy se ha suspendido como cuatro veces el juicio oral, bajo unos argumentos que no son comprensibles, y del porqué si él no se presenta en el juzgado no es declarado en rebeldía”, indicó Nidia Coca, del Colectivo “Mujeres de Fuego”.