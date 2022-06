Caso mecánico: fue a denunciar un auto sospechoso y encontró a uno de los cómplices en la EPI

Cochabamba, Bolivia

Juan Antonio Cuéllar, el mecánico que fue torturado por el abogado Jhasmani Torrico y otras personas, aún teme por su vida. El caso fue denunciado en 2018, Torrico ya fue condenado, pero algunos de sus cómplices siguen libres y las amenazas a Cuéllar permanecían todo este tiempo.

Precisamente, uno de los cómplices, que se encontraba prófugo, fue detenido cerca del domicilio del mecánico, en Tiquipaya. Sin embargo, Cuéllar no lo sabía y lo encontró cuando ayer fue a denunciar que un auto sospechoso estaba estacionado frente a su casa.

"Yo estaba en otro lugar de donde vivo. Cuando llegué, me tocaron la ventana para que comprar aceite. Salí a vender, era un cliente que me conoce. Afuera, vi un auto sospechoso y me he sorprendido. Fui a la EPI de Tiquipaya a sentar la denuncia y ahí había estado precisamente el que se ha dado a la fuga en mi caso ", contó preocupado el mecánico.

La víctima reconoció a Cristian O., quien le habría amenazado con un cuchillo en esa ocasión. El sujeto estaba prófugo de la Justicia y tenía orden de captura. Pero estaba en la EPI denunciado por otro caso. Por eso, Cuéllar pidió su aprehensión, la cual se hizo efectiva posteriormente.

"Ahora estoy formalizando una denuncia porque no quiero que lo suelten, porque tal vez él ha sido el que estaba en mi taller, yo no he visto la placa, no pude anotar, no sé quién era, pero había un auto sospechoso y por eso vine a sentar una denuncia. Aquí había estado, lo encontré aquí, está detenido ahora", agregó el mecánico.