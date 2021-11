Caso Mecánico: Don Juan suspende su marcha a La Paz

Cochabamba, Bolivia

El mecánico Juan Antonio Cuéllar empezó su marcha hacia La Paz, fue víctima de secuestro, tortura y extorsión por parte del polémico abogado Jhasmani Torrico, para hacerle firmar la devolución de un anticrético de 20 mil dólares.

“Aquí nunca he sido escuchado por las autoridades. Me he animado a ir a pie porque no tengo plata y porque la única forma de que las autoridades me escuchen es esta (…) Todo el tiempo me andan amenazando, porque esta rama de maleantes, están metidos hasta jueces, policías donde yo no sé quiénes son, me da miedo por mi hija”, declaró.