Caso QR: La Fiscalía y la Policía están tras la búsqueda de Andrea Forfori

Santa Cruz, Bolivia

La Policía realizó operativos en busca de la exdirectora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, luego de que ayer, miércoles, 21 de diciembre, la Fiscalía anunció que se imputará formalmente a la exfuncionaria municipal.

La también exreina de belleza es investigada por el delito de concusión por el presunto desvió de fondos en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mediante cobros por código QR. Forfori se presentó formalmente el pasado 9 de diciembre, pero se abstuvo de declarar y fue liberada por la comisión de fiscales que investiga el caso.

Cabe resaltar que, el Ministerio Público informó que el pasado viernes 16, se realizaron distintos operativos en simultaneo tanto en domicilios particulares como en una entidad financiera de donde sustrajeron documentación, la cual está siendo valuada por la comisión de fiscales para indicar si la misma puede ser utilizada como prueba vinculante para tener algún otro imputado o volver a citar a alguna persona implicada en este caso.

“Se hizo conocer a la parte denunciante que, en su momento, la comisión de fiscales va a emitir la resolución de imputación formal en contra de la señora Andrea Forfori, no lo digo yo lo dice la comisión de fiscales bajo la independencia que tienen en esta investigación”, informó ayer, el fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Mariaca explicó que la principal investigada no fue aprehendida cuando se presentó ante la Fiscalía porque no se contaba con los suficientes indicios para su imputación; no obstante, tras los allanamientos y las declaraciones de testigos ya se cuenta con avances en el cuaderno de investigación en contra de la principal acusada para que sea puesta ante un juez cautelar.

Recordemos que, la comisión de fiscales que investiga el presunto desvió de fondos municipales a cuentas particulares determinó la aprehensión de dos exfuncionarios del Jardín Botánico de Santa Cruz.

Las personas que fueron aprehendidas son: el exdirector de Recursos Humanos del Jardín Botánico, Enrique Mariaca y la exfuncionaria Wendy Zurita, quien sería la dueña de la cuenta y se presume que enviaba los códigos QR para los cobros irregulares.

