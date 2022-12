“Estoy aquí para dar la cara y aclarar que no hay ninguna fuga”, Forfori tras presentarse en la Fiscalía

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La exdirectora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, se presentó la mañana de este viernes, 9 de diciembre, en el Ministerio Público para prestar su declaración por el caso pagos por QR. A su llegada Forfori señaló que su presentación es de manera voluntaria y también para desvirtuar la versión que circuló en redes sociales que se había fugado del país.

“Estoy acá para aclarar que no hay ninguna fuga, estoy dando la cara como corresponde, cualquier cosa mi abogado va a anunciarles, no voy a dar declaraciones porque no quiero entorpecer las investigaciones”, manifestó la exfuncionaria.

Forfori es acusada de presunto desvió de fondos municipales mediante cobros por código QR.

En breve contacto con los medios de comunicación, la exfuncionaria señaló “les pido a las personas que me respeten, porque no saben realmente la verdad, no voy a declarar nada, porque lastimosamente todo es tergiversado.

Recordemos que, ayer (jueves, 8 de diciembre), la fiscal Mirtha Mejía, informó que se emitió una alerta migratoria en contra de la exdirectora del Jardín Botánico, quien ahora es investigada por el delito de concusión por el presunto desvió de fondos en la Alcaldía cruceña mediante cobros por código QR.

Cargando...

Además de la exdirectora, por este caso se tienen a tres personas denunciadas, según la fiscal asignada al caso. Se trata de Enrique Mariaca y Rocío Zurita Frías, quienes presuntamente están involucrados en el ilícito, señaló Mejía.