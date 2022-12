Forfori: “Pido que me respeten, porque no saben la verdad y todo lo tergiversan”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La exdirectora del Jardín Botánico de Santa Cruz, Andrea Forfori, principal investigada por delitos de supuesta malversación de fondos públicos y concusión rompió el silencio la mañana de este viernes, 9 de diciembre, tras presentarse de manera espontánea en la Fiscalía. La exfuncionaria indicó que este hecho se trataría de un show político, no quiso dar mayores detalles de la denuncia ni el audio que la implica.

“No voy a contribuir a este show político”, manifestó al salir del Ministerio Público la principal acusada del desvío de recursos económicos en la comuna cruceña. Además, evitó referirse a la denuncia que hay en su contra.

Forfori no pudo declarar en la Fiscalía la mañana de este viernes, pero indicó lo haría en el trascurso de la tarde de esta jornada. La exfuncionaria es acusada de presunto desvió de fondos municipales mediante cobros por código QR.

A su llegada la exdirectora del Jardín Botánico, señaló “estoy acá para aclarar que no hay ninguna fuga, estoy dando la cara como corresponde, cualquier cosa mi abogado va a anunciarles, no voy a dar ninguna declaración, pero no quiero entorpecer las investigaciones”, manifestó la ahora acusada. “Les pido a las personas que me respeten, porque no saben realmente la verdad, no voy a declarar nada, porque lastimosamente todo es tergiversado”, añadió.

Por su parte, Juan Carlos Medrano, concejal de Comunidad Autonómica (CA), quien realizó la denuncia en este caso, dijo “ella puede declarar lo que le dé la gana las pruebas son contundentes, hemos tenido conocimiento de que la Fiscalía de hecho habría anunciado y habría incluido a otro funcionario más como denunciado en este proceso”.

“Estamos esperando la declaración, esperamos que con las pruebas que se han presentado y con las declaraciones de los testigos el día de ayer hay suficientes elementos para imputarlos y ordenar la aprehensión de estas personas”, acotó.

Recordemos que, además de Forfori, por este caso de desvío recursos económicos en la comuna cruceña, se tiene a tres personas denunciadas, según la fiscal asignada al caso, Mirtha Mejía. Se trata de Enrique Mariaca y Rocío Zurita Frías, quienes presuntamente están involucrados en el ilícito, agregó.

Cargando...