Cautelarán al asesino de Toffi, lo mató a pedradas

Santa Cruz - Bolivia

El director departamental de Pofoma, Santa Cruz, Wilson Loroña, informó que Ronny Mendoza será puesto frente a un juez este viernes por el delito de biocidio.

La ley 700 estable 2 a 4 años de cárcel, puede ser que se someta a un proceso abreviado, a raíz de eso quedará sentenciado y luego puesto en libertad; por la cantidad mínima de privación de libertad que tiene su condena, lamentó Loroña.

Recordemos que, el aberrante crimen sucedió la tarde del pasado lunes, 29 de agosto, cuando imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento en que el individuo atacó a pedradas a 'Toffi' hasta causarle la muerte.

El acusado dijo al salir de la Fiscalía después de prestar su declaración informativa, señaló que cometió el hecho porque se encontraba en estado de ebriedad. “Estaba borracho, se me fue la mano y me arrepiento de haberle hecho eso al pobre animalito”, manifestó el autor confeso del asesinato del can.

