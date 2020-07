Cerca de 100 pacientes del psiquiátrico de Sucre contrajeron Covid-19

Sucre, Bolivia

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Jhonny Camacho, informó este jueves que en el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco de Sucre se han registrado alrededor de 100 pacientes confirmados con Covid-19 y calificó el panorama de desalentador.

Camacho explicó que se resolvió iniciar con la medicación a todos los pacientes contagiados, para evitar más pérdidas de vidas humanas que, a la fecha, ascienden 14 en esa entidad.

“El panorama no es nada alentador y pudimos contabilizar entre 90 a 100 contagiados entre los internos, además del personal. En este momento se tienen que tomar medidas heroicas, ya no hay más tiempo; si no iniciamos el tratamiento se nos van a morir muchos internos en los siguientes días", advirtió el funcionario.