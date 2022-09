Cesar Apaza a Remy y Evo: “No les tengo miedo, pueden llevarme aquí estoy, pero no van a poder con los Yungas car...”

Cargando...

Bolivia

“Señor Remy Gonzales (ministro de Desarrollo Rural y Tierras), señor Evo Morales (expresidente), no les tengo miedo no estoy violando normas y leyes, el día lunes les voy a presentar tres autodefensas, puedes llevarme aquí estoy, pero el lunes van a conocer tres directivas de autodefensas, no vas a poder con los Yungas carajo”, manifestó el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Cesar Apaza.

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) no descarta pedir apoyo a otros sectores y organizaciones a nivel nacional para la ‘Marcha por la Unidad’ convocada para el lunes, 19 de septiembre en La Paz. Según manifestaron la marcha va hacer mucho más contundente que la del pasado jueves.

“Vamos a hacer respetar los Yungas, estamos cansados de que hagan persecución política a los Yungas durante todos estos últimos años, estamos cansados del manoseo político que hacen a Adepcoca, el día lunes vamos a hacer más contundentes que el pasado jueves, se nos están autoconvocando marido y mujer, también las promociones de diferentes colegios de los Yungas de La Paz vamos a sentar presencia”, señaló Apaza.

Cualquier acercamiento, cualquier diálogo que quiera el Gobierno es a la cabeza de nuestro único presidente de Adepcoca de la zona originaria central, Freddy Machicado, sentenció el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca.

Cabe resaltar que, el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, anunció el pasado martes que este 19 de septiembre, se llevará adelante una manifestación denominada “Marcha por la Unidad”. Según Machicado se tomó esta determinación porque el Gobierno no atendió el pliego petitorio que entregó este sector.

En la marcha de este próximo lunes, la concentración se realizará en Villa El Carmen, en donde se exigirá las respuestas de parte de las autoridades al pliego petitorio que consta de 13 puntos y fue entregado el pasado viernes, 9 de septiembre, señaló Machicado.

Por su parte, Arnold Alanes, dirigente cocalero afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), convocó también a una marcha este 19 de septiembre, para exigir la autorización del Gobierno Nacional, la reapertura del denominado mercado paralelo de la coca, ubicado en Villa el Carmen.

