Chofer pide disculpas por el trágico choque múltiple: "Solo quería ganarme el pan del día"

Cochabamba, Bolivia

El chofer que causó el trágico choque múltiple en la Av. República que dejó cuatro fallecidos y más de 15 heridos, pidió disculpas a las familias de los afectados.

"Mil disculpas, mil disculpas en realidad. Yo no he salido con esa intención de poder hacer daño a nadie. He salido con la intención de poder ganar un pan del día. Estoy con ese mismo dolor con ellos, porque sí sé qué es perder un ser querido", afirmó el conductor entre lágrimas.