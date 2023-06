"¡Mi hijo salió volando!", dijo el papá de Cristian, uno de los heridos del choque múltiple

Cochabamba, Bolivia

Un juez de instrucción otorgó detención domiciliaria a Néstor Freddy G. A. el conductor del microbús de la línea "H" que ocasionó la muerte de cuatro personas en un choque múltiple. El chófer declaró que su vehículo tenía fallas mecánicas y lo estaba llevando a mantenimiento cuando, aparentemente, se quedó sin frenos.

Una de las víctimas es Cristian Rodríguez Colque de 27 años, se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Univalle, es uno de los heridos del trágico accidente en las avenidas República y Petrolera, en las cámaras de seguridad es la segunda persona que sale volando por el impacto del violento accidente.

Recientemente se graduó como un Ingeniero Químico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), él se dirigía a la casa superior de estudios cuando ocurrió el hecho de tránsito, cuando resultó gravemente herido. Lo preocupante del caso son las secuelas que pueden quedar.

"Poco a poco está reaccionando, no sé que secuelas tendrá mi hijo. El doctor claramente me ha dicho, las secuelas se pueden presentar ahora o después (...) Ningún dirigente de la línea H, mucho menos el chofer, se ha presentado para brindar su ayuda, no los conozco", indicó el padre del joven.