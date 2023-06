Suben a cuatro los fallecidos por la colisión múltiple en la avenida República

Cochabamba, Bolivia

Ahora son cuatro las víctimas fatales del terrible accidente de tránsito, registrado en las avenidas República y Petrolera, producto de la múltiple colisión donde un micro impactó contra dos vehículos de transporte público.

Los heridos son más de 20 personas, la cuarta víctima fatal era trasladada de emergencia, pero no resistió y perdió la vida. Las tres personas que murieron, una era pasajera del vehículo Noah, los otros dos esperaban en la calle para abordar motorizados de transporte público.

De acuerdo al relato de los testigos el micro de la línea “H” bajó a toda velocidad por la calle Montero e impactó contra dos trufis de las líneas 119 y 132 además de una camioneta.

“Sólo he sentido el golpe, traté de maniobrar, me dirigía hacia el sur de repente sentí el fuerte golpe. Estaba con cuatro pasajeros, al momento del accidente. ¡El golpe, eso he sentido con fuerza!”, contó el conductor del minibús.