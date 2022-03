Choquehuanca llamó “wawa” al joven que dañó la estatua de Colón y advierte: "si alguien lo toca nos levantaremos”

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este domingo en Copacabana, durante el evento por el Día Mundial del Agua, el vicepresidente David Choquehuanca presentó ante el público asistente a Santiago Mamani, un joven indígena que está acusado de dañar la estatua de Colón en agosto del 2021 junto a otras personas.

La autoridad lo llamó “nuestra wawa” y advirtió que si alguien lo “tocaba” los aymaras se levantarán. “Ya nuestra wawa ha nacido, ha nacido de los aymaras nuestra wawa, estamos hablando de Santiago”, dice el vicepresidente.

“Él mismo ha dicho, si alguien le toca a una wawa de la comunidad nuestro pueblo se va a levantar, si alguien le toca los aymaras nos vamos a levantar, nuestros pueblos nos vamos a levantar”, añadió Choquehuanca.

Según el vicepresidente, Santiago toca música, pinta y estudia. Relató que incluso habló con los padres del joven.

“Yo he hablado con el papá del hermano, con su mamá he hablado, ¿Dónde han concebido a nuestro hermano?, le he dicho. ¿Qué día?, ¿Cómo estaba la luna? He dicho (…) cuídenlo hermanos”, indicó.

El 2 de agosto del 2021, en el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, un grupo de personas llegó hasta el centro paceño y trató de tumbar la estatua de Cristóbal Colón. El rostro de la estatua quedó sin nariz y con pintura negra.

Este año, se emitió una resolución de imputación formal de parte del fiscal de materia, Manuel Saavedra. Los acusados aparte de Santiago, son Emma María Rada, Inti Arenas y Carla Casa.