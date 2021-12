"Choquehuanca no se vacunó porque tiene confianza en la medicina tradicional", dice Jorge Richter

Cargando...

La Paz, Bolivia

El vicepresidente David Choquehuanca no accedió a ninguna de las vacunas contra el coronavirus porque la segunda autoridad del Estado “tiene confianza” en la medicina tradicional, afirmó el vocero presidencial Jorge Richter.

“El vicepresidente (David Choquehuanca), lo que ha señalado y lo que ha dicho, es que tiene confianza en la medicina tradicional. A la fecha, no hay un registro que muestre que el vicepresidente se haya vacunado”, dijo Richter al programa Que No Me Pierda.

Además indicó que en caso de que se vacune, será evidente en los siguientes días. “Los registros dicen que (el vicepresidente) no se ha vacunado. Si lo hace en los siguientes días pues nos vamos a enterar”, dijo.

Richter añadió que si el vicepresidente no recibe ninguna dosis contra el coronavirus “las restricciones lo van a alcanzar”.