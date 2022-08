Choquehuanca: "Nos van a seguir utilizando y otros se seguirán aprovechando de nuestras movilizaciones"

Bolivia

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, aseguró que la preparación política no requiere de estudios en las universidades y alertó que en las casas de estudios superiores se corre el riesgo de ser “educado”, reportó la agencia ANF.

“Tenemos que avanzar y para eso necesitamos prepararnos. No es necesario ir a la universidad, porque en las universidades no te van a enseñar en lo que va a despertar a nuestros jóvenes, no les conviene. Es más, ahí nos hemos dejado educar pues, en las universidades”, lanzó la autoridad durante una reunión que tuvo con campesinos en Tarija, el pasado 7 de agosto.