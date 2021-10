Cierran la investigación sobre robos virtuales del Banco Unión  y no se devolverá el dinero a las víctimas

Cargando...

El presidente del directorio del Banco Unión (BU), Gonzalo Araoz, anunció que las investigaciones internas sobre las denuncias de robos digitales a clientes de esa entidad terminaron con la identificación del destino del dinero sustraído y ratificó que no devolverán el dinero a las víctimas. Los afectados expresaron su descontento sobre el segundo punto.

“Nosotros ya tenemos el resultado de las investigaciones de todos los reclamos que hemos recibido, ya los hemos procesado, sabemos exactamente cuál ha sido el destino del recurso, en qué banco está y en qué número de cuenta”, declaró Araoz en contacto con radio Erbol.

Anunció que la información será entregada “a la autoridad competente para que continúe con la investigación, porque eso corresponde, más no podemos hacer, nosotros no podemos ir a un banco privado y reclamar, pedir información sobre una determinada cuenta”, complementó.

Asimismo, reiteró que el sistema informático del BU no fue vulnerado y que quienes realizaron retiros de dinero -no autorizados por el cliente- lo hicieron con el uso de la clave “legítima”. Dijo que parte del problema se debe a la falta de control de las empresas de telefonía celular, por medio de las cuales se hacen las transacciones, que en algunos casos, se dieron a cuentas del mismo BU.

“Entonces la afirmación que hizo nuestra gerente ayer, en sentido que nosotros no tenemos ese recurso, hace referencia a que ese dinero ha salido del banco, ese dinero ya no está en el banco. Entonces yo no puedo restituir fácilmente a un cliente (víctima) un recurso que no lo tengo”, manifestó Araoz, quien expresó su solidaridad con las víctimas y pidió a la sociedad no perder la confianza en el sistema bancario.

El anuncio de que no obtendrán la devolución de su dinero causó descontento entre las 21 víctimas de los robos digitales en cuentas del BU. “Qué pésima forma de tratar al cliente, a quien les dio su confianza y gracias a quien cobran un sueldo. Como ellos ganan 20.000 bolivianos o más mensualmente no les debe parecer importante el que una maestra pierda los ahorros de años de trabajo”, expresó una de las afectadas.

Por otro lado, el jefe de la división económica financiera de la Fuerza Anticrimen, Jorge Sologure, informó que como resultado de las investigaciones se identificó tres de los involucrados en la red criminal que recibieron el dinero de las víctimas en sus cuentas. Los tres tendrían su domicilio en Cochabamba y se trabaja en su captura, según el reporte de radio Doble 8.