Cierre de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) en Sacaba

Sacaba, Cochabamba

El movimiento al socialismo cerró campaña en el estadio del municipio de Sacaba, con masiva concurrencia de sus militantes, los candidatos presidenciales auguraron un amplio apoyo de la ciudadanía en las elecciones nacionales, hubo música, baile y discursos. Esta noche está previsto el cierre de campaña en Santa Cruz.

Los candidatos del binomio del MAS Luis Arce y David Choquehuanca participaron del cierre de campaña indicaron a sus militantes: “Con el voto útil no se come, el pueblo boliviano necesita que se resuelvan sus problemas”, señaló el ex ministro de Economía durante el evento.

Jhonny Pardo, Dirigente de la FSUTCC (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Cochabamba), denunció persecución a sus candidatos por parte de la derecha, pidió que el voto útil sea para el MAS.

“Hermanos y hermanas no hemos caído en la provocación de la derecha. Ahora están mencionando el voto útil, pero ese no puede ser para un inútil como el Mesa (…)”, declaró Pardo.

El candidato a senador Leonardo Loza se mostró optimista, aseguró que el MAS va a ganar sin necesidad de una segunda vuelta, aseguró que serán un gobierno de unidad.

