Cofundadora del grupo The Supremes Mary Wilson muere a los 76 años

Mary Wilson, miembro fundadora de The Supremes, murió el lunes repentinamente en su casa en Henderson, Nevada, a los 76 años, dijo su agente. Un comunicado confirmando su muerte no informó cuál fue la causa.

Wilson, cantante y exitosa escritora, ayudó a formar el grupo de mujeres The Primettes en Detroit en 1959, junto a Diana Ross, Florence Ballard y Betty McGlown, quien dejó el grupo y fue reemplazada. Wilson, Ross y Ballard disfrutaron de un gran éxito como el trío The Supremes.

Bajo el sello Motown Records, el grupo tuvo 12 éxitos en el primer lugar del ranking con temas como "Baby Love" y "Stop! In the Name of Love" y sigue siendo influyente décadas después.

Wilson se quedó con The Supremes incluso después de que otras integrantes originales se fueron y llegaron nuevas. El grupo se separó en 1977 y ella siguió una carrera solista.

"The Supremes siempre fueron conocidas como las "novias de Motown", dijo Berry Gordy, fundador de Motown, en un comunicado.

"Siempre estuve orgulloso de Mary. Ella era una estrella por derecho propio y a lo largo de los años siguió trabajando duro para impulsar el legado de las Supremes (...) Fue una pionera, una diva y la extrañaremos profundamente", agregó.

The Supremes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. El filme de 2006 "Dreamgirls", protagonizado por Beyonce y Jennifer Hudson, estuvo ligeramente basado en su historia.

Debido a las restricciones por el coronavirus, el funeral de Wilson será privado, dijo un comunicado. Se espera una celebración de su vida más adelante en el año.