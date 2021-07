Colegio Médico confirma el primer caso de hongo negro en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

El Colegio Médico dio una conferencia de prensa, en relación al caso de Mucormicosis (hongo negro) que se presentó en la localidad de Quillacollo. Informaron que el paciente de 43 años es de Oruro y está estable.

El paciente tuvo Covid-19 y su sistema de inmune estaba bastante afectado. Los galenos señalaron que la enfermedad no es contagiosa, aclararon durante la conferencia de prensan que este hongo siempre existió en pacientes con enfermedades de base con sistemas inmunes bajos, y que no es exclusivo de pacientes post covid.

El paciente presentó la infección en la boca. Los médicos realizaron un procedimiento quirúrgico para limpiar la zona y evitar mayor infección. El hombre está estable y tendrá una segunda cirugía para completar la limpieza.

Indicaron que hay un protocolo para tratar esta enfermedad, el paciente se alimenta por vía oral. El hongo negro se da porque el paciente tiene defensas bajas y no es transmisible entre personas.

Señalaron que no es una infección contagiosa y que generalmente aparece en personas con un sistema inmunológico débil y que han pasado por enfermedades complicadas, como el Covid-19.

“El diagnóstico temprano es importante en esta enfermedad. Se recomienda no sobre medicar con corticoides, no realizar una automedicación, esta debe ser guiada por un galeno. No debe usar sede forma prolongada”, remarcó el médico.