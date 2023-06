"Comenzó como un sueño": Lamborghini ‘Cochala’ causa sensación a su paso

Cochabamba, Bolivia

El lamborghini “Hecho en Cocha” causa sensación en las calles, eso lo sabe Kevin Escobar Saravia, más conocido en redes sociales como Kev Supercars, realizó la réplica de este auto de lujo hace casi 2 años, ahora espera que pueda ser expuesto por segundo año en la FEXCO.

Kevin realizó un arduo trabajo, inició desde cero, modificó un motorizado hasta convertirlo en su auto soñado. Sin conocimientos de mecánica y de forma empírica fabricó su propio Lamborghini Aventador, en un paso a paso que compartió en su canal de YouTube. El entusiasta emprendedor aprendió de chapería, mecánica, soldadura y motores para poder convertir el sueño en una realidad.

"Mis posibilidades económicas no me daban para comprar un vehículo de medio millón de dólares, lo hice por mis propios medios y el resultado es bastante aceptable (...) Es un sueño personal, y no hay imposibles cuando haces lo que te gusta. Yo disfruté de todo el proceso, fue la aventura más grande que he tenido", contó a la Red Uno.