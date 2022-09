Comerciantes y campesinos se disputan los puestos en el nuevo mercado Coraca

Cochabamba, Bolivia

El mercado Coraca, ubicado en la zona de la Chimba, enfrenta a comerciantes -que por años esperaron la finalización de la obra- con campesinos, que aseguran que el predio debería ser para ellos.

Por eso, los vendedores se declararon emergencia e instalaron una vigilia. A su vez, la Federación Única de Trabajadores Campesinos reclama que el centro de abasto es propiedad de las 16 provincias de Cochabamba. Para evitar confrontación, la Intendencia resguarda el lugar con la guardia municipal desde este fin de semana.

"Hemos estado haciendo vigilia para que no haya enfrentamientos. Hace una semana hubo enfrentamientos entre comerciantes porque todavía ese mercado no ha sido entregado, no ha sido inaugurado. Siguen en los trabajos complementos para finalizar y nuestra función es precautelar la integridad de los comerciantes que van a ingresar", dijo el Intendente Municipal, Enrique Navia.