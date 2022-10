Comité Cívico cruceño: “Respetamos su cabildo, pero no inciten a la violencia”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach manifestó que no se va tolerar actos de violencia durante los días de paro indefinido que iniciará desde las 00:00 horas de este 22 de octubre.

“El acarreo de gente con fines similares a los que ocurrieron años atrás, con la invasión de hordas afines a otro partido de gobierno no puede permitirse y estoy seguro que el pueblo cruceño no lo va permitir”, señaló el cívico.

Tengan en cuenta que no vamos a tolerar actos violentos contra la población cruceña “no es una amenaza, tomen sus previsiones (porque) hay una medida dictaminada por un cabildo que es un paro cívico indefinido, respetamos su cabildo, pero tomen las previsiones para volver a tiempo a sus hogares, no queremos que inciten a la violencia como ya están haciendo algunos ministros de Estado (Edgar Montaño y Eduardo del Castillo)”, Acotó.

Recordemos que, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) convocaron a una concentración que denominaron “Gran Cabildo del Pueblo” para la tarde de este viernes 21 de octubre, en la rotonda del monumento al Chiriguano en rechazo al paro indefinido en Santa Cruz de este sábado 22. Adelantaron que no permitirán bloqueos.

Larach también manifestó “Hemos pedido a organismos internacional veedores (para) que registren cualquier hecho de violencia que se genere en Santa Cruz, la población cruceña no debe caer en ningún escenario de violencia, pero como dije antes y lo repito el que busca encuentra, no nos busquen no provoquen”.

“Censo si o si es la consigna, no queremos conflicto no queremos medidas de presión dialoguen y solucionen el problema aquí lo estaremos esperando, remarcó Larach.