Comité Cívico suspende reunión ante ausencia de autoridades electas opositoras al MAS

Santa Cruz - Bolivia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó que se decidió suspender la reunión prevista para este jueves con las autoridades electas, que tenía como objetivo analizar las medidas a tomar ante las últimas detenciones de exautoridades del Gobierno de transición

"Lo más importante no somos nosotros como Comité Pro Santa Cruz, quienes tenían que dar la cara y participar es la clase política, lamentablemente no entendemos si es por miedo o hay alguna presión política para no poder participar", dijo Calvo la tarde de este miércoles.

En contacto con los medios, Calvo afirmó que el encuentro fue aplazado porque no hubo confirmación de las fuerzas políticas opositoras al Movimiento al Socialismo (MAS), pese a ser invitados públicamente.

“En un futuro pueden ser ellos (autoridades electas) a los que estén vulnerando sus derechos, ustedes son testigos que en el transcurso del gobierno del señor Evo Morales hubo muchos gobernadores y alcaldes que fueron destituidos por temas legales mal infundados”, expresó el dirigente cívico

Si bien aclaró que obtuvo la aceptación de autoridades de otros municipios, no hubo respuesta de la clase política eje central del país.

Finalmente, Rómulo Calvo señaló que aún aguardan la respuesta del presidente Luis Arce, para sostener una reunión con los cívicos del país.