Concejal Joel Flores asegura que no firmará notificación de su suspensión

Cochabamba, Bolivia

Continúa la discordia en el Concejo Municipal por la suspensión de Joel Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS). El concejal aún no firmó la notificación de su suspensión y asegura que seguirá ejerciendo sus funciones porque no le entregaron tres copias legalizadas.

"No están cumpliendo con los procedimientos legales de notificaciones si es que quieren hacerlo. Sin embargo, no seré cómplice de estas irregularidades, peor todavía, de ser cómplice en la ejecución de esta resolución municipal que me suspende por 15 días. Estaré presente en todas las sesiones como corresponde", dijo Flores.