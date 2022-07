Condenan a 30 años de cárcel a Silverio Pacheco feminicida de Gaby.

Cochabamba, Bolivia

Este martes 26 de julio se desarrolló la audiencia de medidas cautelares de Silverio Pacheco Chambi, de 29 años, acusado por el feminicidio de Gabriela.

El juez de instrucción cautelar de la EPI Sur, Vladimir Quiroz, evaluó las pruebas presentadas, admitió la confesión del feminicida y determinó una condena de 30 años de cárcel en el penal de "El Abra".

Yujra tenía tres hijos con su ex pareja, pero el más pequeño murió cuando tenía 18 meses. Sus dos hijos, una niña de seis años y un varón de cuatro, estaban al cuidado de la abuela materna en la ciudad de La Paz, para que Gabriela pudiera trabajar. El padre de los niños se encuentra recluido en El Abra, por tentativa de feminicidio.

Silverio Pacheco dijo que conoció a Gabriela hace unos días en la Terminal de Buses y que comenzaron una relación sentimental. El sábado 24 de julio consumían bebidas alcohólicas cuando discutieron por celos.

"Le he golpeado, un puñete nomás le he dado en su cara nada más. Estábamos mareados y hemos peleado, estaba celosa y me ha rascado en la cara. Pero no ha muerto (...) No conozco a sus familiares, la conocí en la calle nomás. Estoy arrepentido", indicó Pacheco en sus declaraciones a la prensa.