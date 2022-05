Covid-19: Aumentan los casos positivos y los colegios cierran sus puertas

Santa Cruz, Bolivia

Dos colegios han cerrado sus puertas y pasaron a clases virtuales, esto ante el aumento de casos positivos en varios centros educativos de Santa Cruz. Uno de ellos colegio Nacional Florida que suspendió sus clases presenciales por una semana tras confirmar un caso positivo de Covid-19 entre sus alumnos.

El colegio suspendió las clases presenciales desde el lunes 30 de mayo tras conocer el día sábado que uno de sus estudiantes estaba positivo al coronavirus. La medida fue asumida en una reunión con los padres de familia y el plantel docente para proteger a los alumnos del contagio del virus ante el ingreso de la quinta ola.

Por su parte, el secretario de Salud del municipio, Roberto Vargas manifestó que están fallando las comisiones de salud conformadas en las unidades educativas.

“La coordinación existe, el problema es que no están funcionando las comisiones de salud en cada una de las unidades educativas, por ejemplo, el Nacional Florida tenemos conocimientos que una niña ha dado positivo para Covid-19, esa menor ha hecho que los padres de familia pidan que se cierre el colegio y se suspenda por 14 días, no es la forma de hacerlo, sentenció Vargas.

Por otro lado, Fernando Pacheco, secretario de Salud de la Gobernación, señaló que debido a estos aumentos se esperan respuestas por parte de la población, puesto que se han habilitado puntos de vacunación para que puedan inmunizar a los menores y asimismo realizarse las pruebas. “Necesitamos sí o sí la contraparte de la población, porque si la población no pone de su parte no le pone el hombro a la vacuna, no le está poniendo el hombro Santa Cruz”, remarcó Pacheco.