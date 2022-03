Cuatro años después, investigan un caso de violencia intrafamiliar

Cochabamba, Bolivia

Investigan un caso de violencia intrafamiliar cuatro años después del hecho. Se trata de Nataly R. G., una mujer de 35 años de edad, a quien su pareja, Placido Freddy Maturano Fernández, de 33 años, le mordió la oreja dañándole gravemente el pabellón derecho. La denuncio se hizo en julio de 2018, en el municipio de Colcapirhua. La víctima pide justicia.

Si bien existía la denuncia en el SLIM de Colcapirhua, recién hace unas semanas la Fiscalía recibió el caso por el delito de violencia familiar o domestica. Sin embargo, el informe del SLIM salió a favor de su expareja.

"El SLIM de Colcapirhua tenía conocimiento, pero no ha hecho nada por el caso. La víctima está peregrinando por justicia de lugar en lugar y no ha habido quién le pueda ayudar hasta ahora. Como abogado vamos a ver que se haga justicia y se sancione a este maltratador de mujeres", indicó Roberto Orellana, abogado de la víctima.

Hoy, la víctima pide justicia, pues vive atemorizada porque su expareja le sigue amenazando. Además, las secuelas de este hecho son evidentes cada vez que ve su reflejo.

"Quiero que pague por todo el daño que me ha hecho. Cuando estoy caminando, cuando me peino, me baño, me miro en el espejo veo el pedazo de oreja que me ha sacado", relató la joven entre lágrimas.