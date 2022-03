"Estoy arrepentido": aprehenden al hombre que le arrancó a mordiscos la oreja a su pareja embarazada

Cochabamba, Bolivia

Edwin, de 23 años, fue aprehendido la mañana de este miércoles en la parada a Chapare, cuando pretendía darse a la fuga hacia la ciudad de Santa Cruz. Está acusado de tentativa de feminicidio porque a mordiscos le arrancó la oreja a su pareja y madre de su hijo de un año y de un bebe en camino. El hecho sucedió el 6 de marzo en el municipito de Tarata, después de participar en una actividad social y consumir bebidas alcohólicas.

El sujeto tenía varias denuncias previas por violencia desde 2020, pero fueron rechazadas por una resolución fiscal.

El agresor asegura que está arrepentido y que no se acuerda de lo que hizo porque "estaba ebrio".

"Estábamos los dos mareados. Ella también me gritó. He saltado para defender a mi mamá, me estaba diciendo cosas de ella", relató. "Tenía rabia. Dentro de mi algo se calentaba. Esa noche hasta yo me quería matar. Me duele mucho. Ya no sé qué hacer tengo mis hijos. Ahora está embarazada también. Me arrepentí bastante. Que me perdone, les quiero mucho a mis hijos", agregó.