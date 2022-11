Cuellar responde a ex ministro Romero: "Sus mentiras son más grandes que sus ojos"

Bolivia

Los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Enríquez Cuellar y Deysi Choque, respondieron al exministro de Gobierno, Carlos Romero, que afirmó que en el gobierno de Evo Morales el Censo de Población y Vivienda se realizó en 10 meses. Aseguran que la ex autoridad miente sobre el empadronamiento de 2012 y que ese proceso se realizó sin una cartografía actualizada.

El legislador recomendó al exministro y hombre de confianza del líder del MAS-IPSP, Evo Morales, dedicarse a ejercer su profesión de abogado.

“Súdela pues su profesión, vaya a litigar al Palacio de Justicia, vaya a las audiencias, haga notificaciones, ejerza su profesión. No se agarre del censo cuando usted ya tiene muerte política , muerte civil. Usted ha desgastado al MAS, usted fue el autor intelectual del golpe de Estado del 2019”, arremetió Cuellar contra Romero.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, en una videoconferencia, criticó al Gobierno de Luis Arce y señaló que Evo Morales realizaría un Censo de Población y Vivienda en seis meses.

A su vez, la diputada Deysi Choque calificó las declaraciones de Romero como irresponsables porque considera que no tener establecida una cartografía actualizada hasta el último rincón del país, derivará en el mismo error que en 2012, cuando se realizó el censo con una cartografía desactualizada.

“Si actuamos de forma irresponsable, nosotros podemos hacer el censo mañana mismo, pero ¿Qué implicaría esto?, implicaría que no se tome en cuenta regiones, implicaría que no se tome en cuenta familias. Recordemos el cuestionamiento del censo del 2012, era haber llegado a comunidades con 10 o 20 papeletas, pero que desde el 2001 hasta el 2012, estos han incrementado; por tanto, ha habido comunidades enteras que no se han censado. Estamos evitando aquello”, subrayó, a tiempo de agregar que el censo debe ser transparente.