Dan el último adiós a padre e hija que fueron embestidos por camión de alto tonelaje

Santa Cruz - Bolivia

La tarde de este lunes en la comunidad Hardeman en el municipio de San Pedro del departamento de Santa Cruz, familiares y amigos dieron el último adiós a Eugenio Pinto (51) y su hija Deisy Pinto (13), quienes fallecieron en un accidente de tránsito.

El fatal hecho se registró la tarde del domingo en la localidad El Carmen, ubicado en la jurisdicción de San Pedro, cuando Efraín Arias Fernández (25), conductor del camión de alto tonelaje, se llevó por delante a Daniela Dorado Gonzáles (16), quien conducía una motocicleta sobre la carretera.

Tras embestir y matar a la adolescente de manera inmediata, Efraín pierde el control del volante, sale de la calzada e impacta frontalmente contra una vivienda donde se encontraban padre e hija, quienes fallecieron instantáneamente tras la embestida.

Antonia Sucullani, madre y esposa de las víctimas relató a Notivisión que su hija se encontraba lavando ropa mientras que su esposo estaba en el patio, hasta que repentinamente se escuchó un fuerte estruendo en el domicilio.

"Yo quiero me que me ayuden con justicia, hasta ahorita no apareció el dueño (del camión)", expresó la mujer en medio de lágrimas.

Los restos de mortales de Daniela Dorado están siendo velados a 50 metros del domicilio donde impactó el motorizado. Faustina Gonzáles, madre de la menor, dijo que esperan la llegada del padre de la adolescente para posteriormente realizar la sepultura.

"El camión venía en exceso de velocidad, entró en contra ruta y la atropelló", dijo Faustina.

El reporte policial señala que el conductor salió desde Montero y se dirigía hacia Colonia Piraí. Efraín Arias permanece arrestado en dependencias de la Policía en Mineros, a la espera de su audiencia cautelar.

Daniela ingresaría a la pre promo

Trifón Álvarez, director del Colegio Remo Prandidi, recuerda a Daniela Dorado y Deisy Pinto como dos estudiantes participativas en las actividades estudiantiles.

A consecuencia de este accidente, la autoridad dijo que se dispuso determinar duelo en la unidad educativa.