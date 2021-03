Dávila comparó las “bazucas” artesanales con un chisguete

Cochabamba, Bolivia

El Comandante Departamental de la Policía, Maximiliano Dávila, dijo que no está prohibido portar “bazucas caseras” después del ingreso de la denominada "Juventud Indígena Revolucionaria de Capinota" a la Plaza Principal.

“Vi una forma de arma que no puede ser convencional, mientras no se haya usado para dañar al prójimo, es como que usted salga en carnaval con un chisguete que parezca un arma, mientras no haga daño a la gente, está en condiciones de manejarla”, señaló.