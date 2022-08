"De aquí vas a salir muerta": comerciante sobrevivió a un asalto en su tienda

Cochabamba, Bolivia

El miércoles, una vendedora sufrió un atraco dentro de su tienda, donde el delincuente le amenazó con quitarle la vida.

La víctima contó que se encontraba trabajando en una tienda, sola.

"Un muchacho entró, se acercó donde las prendas. Yo, inocente, le ofrecí (mercadería) y le atendí de buena manera. Me di cuenta que me estaba robando un short. Le pedí, se negó y me dijo que estaba adentro, miré el vestuario y no estaba el short. Otra vez le pregunté y respondió que estaba ahí", contó la vendedora.