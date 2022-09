Del Castillo dice que solo se refería a 2 o 3 exministros de Evo como "cáncer", uno "fue formado en la Escuela de Las Américas"

Bolivia

Tras la polémica desatada cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó como "cáncer" a los exministros de Evo Morales; este lunes, la autoridad indicó que sólo se refería a dos o tres personas.

Evo Morales respondió que si pensaba eso, el presidente y vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, entrarían en dicha lista, porque ambos fueron los jefes de carteras del Estado que más tiempo estuvieron con él.

Por eso hoy, aunque no dio nombres, Del Castillo hizo referencia a situaciones que describen a Juan Ramón Quintana y Carlos Romero porque dijo que uno estuvo en la Escuela de las Américas y al otro le hicieron motines.

“Solo me refería a dos exministros, tal vez a tres. Uno de ellos que fue formado en la Escuela de Las Américas y luego en Bolivia formó la Escuela Antimperialista, que básicamente no funcionó aquí dentro del territorio nacional; y la otra persona a quien le dieron un motín policial en la gestión 2012 y luego le dieron un motín policial en la gestión 2019. Solo me refería a esos dos exministros”, apuntó el ministro de Gobierno.

Consultado si se refería a Quintana y Romero, Del Castillo respondió: “Ustedes básicamente ya saben quiénes son”.