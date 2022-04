Delincuentes en moto causan temor en la zona norte de Santa Cruz

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A bordo de una motocicleta y con arma en mano, así atracan dos hombres que tienen atemorizados a los vecinos de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. Cámaras de seguridad captaron la violencia con la operan estos delincuentes.

El primer hecho ocurrió el pasado domingo en el séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor, donde una joven que fue interceptada por los sujetos que aparte de robarle sus pertenencias le propinaron un brutal golpe en la cara.

“yo estaba de ida hacia mi trabajo, cuando salgo de mi domicilio veo a estos dos individuos parados. Nunca se me cruzo que fueran asaltantes” relató la víctima en el programa Que No Me Pierda.

“Me estaban haciendo seguimiento. Uno de ellos baja al vuelo de la moto, viene y me golpea la cara, y me tumba (de la bicicleta), me quita mi mochila y por último se lleva la bicicleta. No quise reaccionar mal, dejé que se lleven las cosas para luego levantarme y buscar auxilio” Declaró.

La segunda víctima fue una joven veterinaria. En las imágenes se observa como uno de los delincuentes amenaza a la víctima con un cuchillo y se lleva su mochila para luego darse a la fuga en una motocicleta.

Aparentemente se trataría de los mismos sujetos que operan en una motocicleta color azul sin placa, que golpean o amenazan con armas a sus víctimas.

El comandante del DP-8, David Herbas, aseguró que ya se tiene identificado el “modus operandi” de los delincuentes y garantizó los patrullajes en la zona.