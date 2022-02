Denuncian a venezolanos se dedican a “timar” en pleno centro de la ciudad

Cochabamba, Bolivia

Esta es una de las denuncias que se ha realizado, sobre venezolanos que se dedican a “timar”, hurtar con engaños o intimidación a transeúntes en inmediaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Se acercan a los ciudadanos y les ofrecen lapiceros gratis, luego hostigan a la gente para recibir dinero, se ubican en lugares concurridos, incluso portan una credencial de una presunta ONG.

Una de las denuncias se conoció por medio de una joven, que rechazó darles dinero en la calle Sucre y Av. Oquendo, contó que fue abordada el pasado martes 8 de febrero, donde le ofrecieron como ‘regalo’ un lapicero.

“Quería darles unas monedas a ver si con eso se lograban ir, pero dijeron que no aceptaban monedas porque su sobre iba a ser roto, no me permitieron devolver sus productos (…) Me rodearon, hasta que quise darles 10 bolivianos, pero me dijeron que tenían para cambiarme y sacaron un fajo de billetes (…) Se escaparon los venezolanos, uno se entró a un domicilio y luego capturaron a dos que eran los más problemáticos”, contó la víctima.