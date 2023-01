Denuncian desinformación sobre la iniciativa de reforma judicial

Cargando...

El grupo de juristas independientes, mediante un comunicado, denunciaron que su iniciativa de impulsar la reforma judicial está siendo objeto de desinformación. Esta aclaración surge luego que el domingo el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmara que no alcanzará el tiempo para que la propuesta sea presentada antes de las elecciones judiciales.

Además, en las redes sociales circularía la falsa información de que la recolección de firmas es para la supuesta conformación de un partido político.

El equipo de juristas independientes aclaró y enfatizó la adhesión de rúbricas es exclusivamente para transformar estructuralmente la administración de justicia en Bolivia.

Entre tanto, la ciudadanía acude a los puntos habilitados y apoya la iniciativa con su firma. Algunos comentaron que esperan que la justicia ya no sea manejada políticamente.

“Nuestra justicia está muy podrida, no me gusta lo que está haciendo este Gobierno, no soy partidario de ningún partido político, no soy del mas, ni del menos, ni de cualquier otro, solamente veo lo que está pasando en el Gobierno”, expresó una persona que firmó los libros.