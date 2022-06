Denuncian que un segundo vehículo robado se encontraría en el cuartel de Huachacalla

Oruro

La propietaria del vehículo sustraído en la frontera entre Bolivia y Perú, Madid Amaru, denunció este martes que su vehículo sustraído en octubre de 2021, fue visto al interior del Regimiento Militar Mejillones de la localidad de Huachacalla - Oruro.

“Lo perdí el 22 de octubre de 2021, en el sector de Pisiga Carpa, una vez extraviado mi vehículo senté la denuncia ese mismo momento, y ahora me presento con todos los documentos que tengo de la camioneta, más la denuncia en Chile, hoy presentaré mi denuncia en Diprove de Bolivia”, manifestó Amaru.

Tras la recuperación del vehículo robado en el país de Chile, el mismo que fue encontrado en el cuartel del Regimiento Militar Mejillones de Huachacalla, una segunda persona oficializó la denuncia sobre el robo de su motorizado ante Diprove, según la propietaria vio a su camioneta parqueado al interior del mismo cuartel.

Según la denunciante, recolectó información que le indica que su vehículo era conducido por efectivos militares, quienes realizaban tareas de patrullaje en la frontera del país.

“Cuando se perdió lo busqué y me dijeron que estaban conduciendo mi vehículo los militares, en la frontera, estaban patrullando con la camioneta. Lo busqué y llegué a dar con el paradero estaba en el cuartel de Huachacalla, posteriormente ya no lo vi más, hace cuatro días fui y ya no estaba”, agregó Amaru.